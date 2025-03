Mengão cobra os caloteiros

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um recado claro aos clubes que devem ao Rubro-Negro. Dessa maneira, o mandatário expôs dívidas de equipes do Brasil e da Europa com a equipe da Gávea. Ele disse ainda que encontrou inadimplência milionária sem cobrança após tomar posse.

Bap revelou que o valor total de inadimplência sem cobrança foi de R$ 56,2 milhões e que nenhum dos clubes que deve dinheiro ao Rubro-Negro havia sido acionado na Fifa. Agora, o mandatário afirmou que fez a cobrança,

adicionando multas e juros.