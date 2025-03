Estreia no Brasileirão Feminino

O Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro Feminino. As Meninas da Gávea recebem o São Paulo, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro.

O confronto promete grandes emoções, reunindo dois dos elencos mais tradicionais e competitivos do futebol feminino brasileiro. De um lado, o Flamengo, comandado por Maurício Salgado, aposta na força de um elenco reformulado para brigar pelo título nesta temporada. Do outro, o São Paulo, sob a liderança da treinadora Beatriz Vaz, chega motivado após uma boa campanha em 2024 e busca estrear com vitória fora de casa.