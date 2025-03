George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos

Morreu, nesta sexta-feira, o ex-pugilista George Foreman, aos 76 anos. Lenda do boxe, Foreman foi bicampeão mundial dos pesos pesados e campeão olímpico representando os Estados Unidos. A causa da morte não foi informada.

"Nossos corações estão partidos. Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr, que partiu pacificamente em 21 de março de 2025 rodeado de entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um avô orgulhoso, ele viveu uma vida marcada por fé, humildade e propósito inabaláveis", diz um trecho do post feito nas suas redes sociais e que informa a morte.

O primeiro título mundial de Foreman foi conquistado aos 24 anos, em 1973. Ele repetiu o feito em 1994, quando tinha 45 e se tornou o lutador mais velho a ser campeão na categoria. A vitória foi por nocaute sobre Michael Moorer.

Em 1968, na Cidade do México, o pugilista faturou o ouro olímpico, na categoria pesado (+81 kg). Ele derrotou, na luta decisiva, o soviético Ionas Chepulis. Foreman se aposentou com um cartel de 81 lutas. Foram 76 vitórias, sendo 68 por nocaute, e apenas cinco derrotas.

Foreman é considerado um dos maiores pesos pesados de todos os tempos. Contra Ali, inclusive, ele protagonizou aquela que é considerada a maior da história.

O confronto ocorreu em 1974, na República Democrática do Congo (ainda com o nome de Zaire, na época). Foreman defendia o título, e o combate ficou conhecido como "A Luta na Selva". Quando o duelo estava no oitavo round, Ali conseguiu aplicar uma série de golpes no adversário, que foi derrubado, exausto, teve sua primeira derrota decretada. Ali foi o único a vencê-lo por nocaute.

Outra luta memorável para os fãs brasileiros foi contra Maguila, em 1990. Os dois duelaram em Las Vegas, com Foreman nocauteando o adversário no segundo round. Na época, Maguila ostentava um cartel com 36 vitórias, enquanto Foreman já tinha 41 anos.

O americano ainda ficou conhecido além do boxe pelo empreendimento com o George Foreman Grill. O eletrodoméstico foi lançado em 1994 e teve mais de 100 milhões de vendas, em 2009. O pugilista era o garoto propaganda do produto, produzido pela antiga Salton Inc. (hoje, Spectrum Brands).

Foreman nunca revelou quanto recebeu com o negócio. Uma estimativa publicada desde o lançamento, porém, nunca foi contestada por ele. Era apontado um faturamento de US$ 240 milhões. Em 1999, a empresa responsável pelo grill ainda comprou o direito de uso perpétuo do nome do pugilista por US$ 127,5 milhões em dinheiro e US$ 10 milhões em ações.

O ex-boxeador nasceu em Marshall, no Texas e cresceu junto de seis irmãos. Ele sempre admitiu que não teve uma juventude fácil, tendo abandonado os estudos aos 15 anos e até cometendo furtos.

Depois de fazer cursos técnicos para se tornar carpinteiro, Foreman se mudou para Pleasanton , na Califórnia, onde começou a treinar boxe.