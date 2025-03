Fluzão defende tabu no BR

Uma curiosidade envolve a estreia no Brasileirão diante do Fortaleza, no sábado. O Time de Guerreiros defende um tabu recente no que diz respeito às primeiras rodadas do torneio.

Afinal, a equipe não sabe o que é perder na abertura da competição desde 2020. Desde então, o Tricolor empatou três vezes e venceu uma.

A última derrota do Flu na primeira rodada de um Brasileirão ocorreu em 2020. Na ocasião, o Tricolor visitou o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, e saiu derrotado por 1 a 0. Diego Souza, revelado pelo próprio Flu, foi o autor do gol.