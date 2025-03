Clássico sem os craques

O Brasil x Argentina de hoje, às 21h, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, marca não só o maior clássico de seleções do planeta. Será o primeiro duelo entre as equipes sem Messi e Neymar em ação depois de 20 anos. O último confronto sem os dois astros foi na final da Copa das Confederações de 2005: vitória do Brasil por 4 a 1, com direito a show de Ronaldinho, Adriano, Kaká & Cia. Mesmo sem os craques, o duelo promete grandes emoções.

Depois disso, o clássico sempre teve um dos dois em campo — foram 20 partidas, com superioridade da Amarelinha: nove vitórias, quatro empates e sete triunfos da Albiceleste. O primeiro encontro entre Neymar e Messi foi em um amistoso, em 2010, que marcou a estreia do brasileiro no clássico. O argentino roubou a cena, fez seu primeiro gol e obteve a primeira vitória sobre o Brasil.

Os dois camisas 10, no entanto, têm desfalcado suas seleções nos últimos anos. Desde a Copa de 2022, Neymar disputou apenas quatro jogos e foi desfalque em 12. Sem ele, neste período, o Brasil soma cinco vitórias, cinco derrotas e dois empates. Messi esteve mais presente, mas também sofreu com lesões — não atuou em oito jogos desde o título da Copa do Mundo, só que participou de outros 20, incluindo a vitória (1 a 0) sobre o Brasil, no Maracanã, em novembro de 2023, nas Eliminatórias, e a conquista da Copa América de 2024. Os 'hermanos' têm se saído melhor sem o seu craque do que o Brasil: sete vitórias e uma derrota neste período.