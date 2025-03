Compra de terreno deve ser adiada

O Flamengo avalia solicitar novo adiamento na assinatura do termo final para a compra do terreno do Gasômetro, onde pode ser construído o estádio do clube. O prazo atual se encerra em 9 de abril, mas a diretoria busca uma extensão de 90 dias para concluir os estudos.

A nova gestão contratou duas empresas especializadas, que apontaram que as previsões anteriores estavam fora da realidade. Com isso, o Fla pretende renegociar o prazo com a Prefeitura do Rio e a Caixa Econômica Federal.

O presidente Bap acredita que a prorrogação não afetará o início das obras, pois dependem da descontaminação do terreno e da realocação da estação de gás da Naturgy. As informações são do GE.