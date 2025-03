Galvão Bueno se revolta com seleção e Dorival: 'Vergonhoso. Hora de recomeçar'

A derrota do Brasil para a seleção argentina nesta terça-feira se deu como um duro golpe aos torcedores brasileiros. Em Buenos Aires, a equipe de Dorival Júnior não conseguiu se colocar como uma ameaça a Lionel Scaloni e seus comandados, sendo uma presa fácil na goleada por 4 a 1 no estádio Monumental, pelas Eliminatórias. A atuação da Amarelinha causou revolta, também, a Galvão Bueno, que há seis décadas acompanha de perto o Brasil.





"Vergonhoso. Um desastre. Hora de recomeçar", escreveu o apresentador e comentarista da Band em seu perfil no Instagram. "Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Nunca vi a seleção jogar tão mal", afirmou. Desde 2019, a seleção brasileira não vence o maior rival sul-americano e, a partida desta terça-feira, foi a primeira em que o Brasil conseguiu marcar, também desde a semifinal da Copa América daquele ano.





"De um lado, uma belíssima seleção de futebol. Do outro, o pior time brasileiro desde o 7 a 1 contra a Alemanha. Estamos aí a um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, não gosto, sempre gostei do trabalho do Dorival. Mas não dá para continuar assim", afirmou Galvão.





Contratado em 2024 para suceder Fernando Diniz no comando técnico e logo após o fracasso no projeto de trazer Carlo Ancelotti, Dorival Júnior já vive uma pressão para ser descartado, após insucessos e maus desempenhos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Filipe Luís, que tem mais títulos do que derrotas no comando técnico do Flamengo, tem seu nome ventilado para a seleção brasileira.





"Fora o Gerson, que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo do Brasil jogam em times pequenos ou médios, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Raphinha, de você dizer: 'Vamos dar porrada dentro e fora de campo, se for necessário? Criou-se todo um clima'", reforçou o narrador.





Ao final da 14ª rodada, o Brasil aparece na quarta colocação, com 21 pontos, seis pontos acima da sétima colocada Venezuela, que hoje disputaria a repescagem mundial das eliminatórias. Os seis primeiros times das Eliminatórias Sul-Americanas se classificam diretamente à Copa do Mundo e o sétimo vai à repescagem. Restam quatro rodadas a serem disputadas pela competição.