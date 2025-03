LeBron James decide no fim e Lakers derrotam Pacers na NBA; Jokic lidera vitória dos Nuggets

Com uma cesta no estouro do cronômetro, o Los Angeles Lakers, enfim, voltou a vencer na NBA. A equipe contou com o brilho do veterano LeBron James, 40 anos, nos momentos finais para bater o Indiana Pacers por 120 a 119 no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, para se recuperar na competição. O resultado coloca a franquia da Califórnia na quarta posição da Conferência Oeste com 44 triunfos e encerra uma série de três derrotas consecutivas que já vinha incomodando todo o elenco.

Um dos protagonistas do confronto, James comentou sobre a reabilitação da equipe na casa do adversário. "Faço o que for preciso para ajudar meus companheiros. Sempre construí minha forma de atuar desta maneira", afirmou o jogador que conseguiu mais uma marca expressiva em sua longeva carreira.

Ao terminar a partida com 13 pontos, ele estendeu sua sequência de dois dígitos para 1.283 partidas. "Posso fazer várias coisas para impactar meu jogo como brigar por rebotes, defender e ser aplicado em quadra", completou o atleta que deixou a partida ainda com 13 rebotes e sete assistências.

Mas se James foi o nome que decidiu a partida, Luka Doncic foi quem conduziu a equipe pela sua constância. Cestinha do duelo com 34 pontos, ele manteve os Lakers na busca pela vitória mesmo quando o Indiana Pacers aumentou a intensidade do duelo.

Quando Tyrese Haliburton deixou o time à frente (119 a 118) restando 42 segundos, foi do pivô o arremesso que originou a inesperada virada. A bola bateu no aro e, como um raio, James surgiu para dar o tapinha que garantiu a vitória (120 a 119) aos visitantes.

"Eu sabia que tinha uma chance. Senti que a bola foi um pouco curta e consegui agir rapidamente para conseguir marcar os pontos e garantir essa importante vitória", afirmou um eufórico LeBron James na casa do adversário.

Já o Indiana Pacers teve de amargar o fato de ver um resultado positivo escapar por entre os dedos nos instantes finais. Benedict Mathurin, maior pontuador da equipe (28), forçou um chute errado que possibilitou o contragolpe e a vitória dos Lakers. A derrota deixa a equipe na quarta posição do Leste, atrás do New York Knicks, terceiro colocado.

Em uma rodada que contou com mais cinco partidas, o Denver Nuggets fez valer o mando de quadra para superar o Milwaukee Bucks por 127 a 117 em noite de Nikola Jokic. O pivô sérvio converteu 54,4% dos arremessos, registrou 39 pontos e ainda pegou dez rebotes e distribuiu dez assistências.

A partida foi ainda mais especial porque marcou o seu retorno ao time após uma lesão no tornozelo. Já os Bucks, que entraram para o duelo sem Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, tiveram em Brook Lopez o seu maior pontuador: 26.

O triunfo deixa os Nuggets com uma campanha de 46 vitórias e 28 derrotas e na terceira posição do lado Oeste. O revés fez a franquia de Milwaukee perder a quinta colocação para o Detroit Pistons no lado Leste.

Confira os resultados da noite desta quarta:

Philadelphia 76ers 114 x119 Washington Wizards

Brooklyn Nets 86 x 116 Toronto Raptors

Indiana Pacers 119 x 120 Los Angeles Lakers

New York Knicks 113 x 126 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 127 x 117 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 102 x 132 Boston Celtics

Acompanhe os jogos da noite desta quinta:

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Indiana Pacers

Miami Heat x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Houston Rockets

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers