Flu quer vender cotas da SAF

O Fluminense segue na busca por investidores para formar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Diante disso, o banco BTG, que assessora o clube, trabalha com a ideia de criar um fundo de investimento com vários acionistas, algo que tem sido debatido nas reuniões com possíveis compradores. A informação é do GE.

Nesse sentido, o foco é criar um fundo com várias cotas, com múltiplos acionistas participando da nova Sociedade Anônima do Futebol do Fluzão. Até o momento, não existe um formato definido para a construção da SAF.