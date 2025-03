Tropeço no BR feminino

Em jogo com de seis gols e reação incrível, Bahia e Flamengo empataram por 3 a 3, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, disputado ontem. As Meninas da Gávea chegaram a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana-BA, mas viram as donas da casa buscarem uma reação incrível até empatar o jogo na segunda etapa. Fernandinha, Laysa e Cristiane colocaram as rubro-negras na frente. No segundo tempo, as Mulheres de Aço reagiram, com gols de

Ellen, Cássia e Aila.