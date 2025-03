Fogão garante quase R$ 118 milhões em premiações

O Botafogo já tem garantido pelo menos cerca de R$ 118 milhões em premiação em 2025, com a participação no Super Mundial de Clubes e antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Apenas para disputar o Mundial, como atual campeão da Libertadores, o Botafogo vai receber US$ 15,21 milhões (cerca de R$ 87,1 milhões na cotação atual).

Além disso, o Glorioso já faturou US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) com os vices da Recopa Sul-Americana e R$ 6,05 milhões da Supercopa do Brasil.

Nessa conta também podemos acrescentar os US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) garantidos pela disputa da fase de grupos da Libertadores-2025 e mais R$ 2,315 milhões pela disputa da terceira fase da

Copa do Brasil.