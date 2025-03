Bayer Leverkusen supera o Bochum e volta a pressionar o líder Bayern no Alemão

Atual campeão, o Bayer Leverkusen vem cumprindo bem o seu papel de fazer pressão no líder Bayern na busca de uma reviravolta que parecia improvável no Campeonato Alemão. Depois de ficar em desvantagem de 12 pontos, o time de Xabi Alonso está somente três de distância, com um jogo a mais, ao fazer 3 a 1 no Bochum nesta sexta.

Abrindo as últimas rodadas, o Leverkusen não vem desperdiçando pontos e joga pressão nos bávaros, que atuam em dias distintos. Nesta 27ª jornada, por exemplo, os bávaros atuam neste sábado, diante do St. Pauli, sob obrigação de triunfo para evitar sufoco nas rodadas finais.

Nesta sexta-feira, na BayArena, o Leverkusen necessitou de apenas 19 minutos para abrir vantagem. Aleix García recebeu de Palacios e fez um golaço em batida de fora da área. A linda festa durou pouco.

Seis minutos após o time da casa abrir o marcador, o Bochum chegou ao empate. Passlack anotou para os visitantes, que conseguiram levar a igualdade até o intervalo, jogando pressão no oponente.

O alívio do Bayer não demorou a sair. Logo aos 14 minutos, o artilheiro Boniface voltou a colocar o time na frente do placar. O próprio atacante voltaria às redes logo depois, mas o VAR estragaria sua festa ao flagrar a irregularidade no lance.

Nada que atrapalhasse. Já na reta final da partida. Adli aproveitou a segunda assistência de Palacio no jogo para definir o triunfo que levou o Leverkusen aos 59 pontos, diante de 62 do Bayern de Munique.