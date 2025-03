Sandrim é uma das promessas

Sandrim, como é conhecido no meio do bodysurf, revelou que o esporte ainda não tem o reconhecimento que merece, mas, assim como outros atletas, ele se dedica e luta para conquistar seus objetivos tanto pessoais quanto no esporte.

"Hoje, ainda não temos uma federação para o esporte, mas estamos lutando para conseguir um reconhecimento. Há seis anos, eu venho me dedicando e crescendo cada dia mais no mar e nas redes sociais. Hoje, eu não vivo do esporte, mas consigo ter um certa visibilidade na internet. Estamos em busca de patrocinadores tanto pessoais quanto para campeonatos. Muito do que ganho hoje é nas redes", revelou o atleta.