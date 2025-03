De olho em Artur Jorge

Em busca de um novo técnico para a Seleção após a demissão de Dorival Júnior, a CBF tem mais um português na mira: Artur Jorge, que atualmente comanda o Al-Rayyan, do Catar. O treinador, que fez história no Botafogo, é um dos nomes que agradam à cúpula da entidade, segundo o UOL.

Apesar de bem avaliado, Artur Jorge teria um caminho complicado para conseguir assumir a seleção brasileira. Ele chegou ao Al-Rayyan em janeiro, o que deve fazer com que o clube catari dificulte uma saída, caso a CBF deseje avançar por sua contratação.

Além de Artur Jorge, outros dois portugueses são falados nos bastidores da CBF: Jorge Jesus e Abel Ferreira. O primeiro é o favorito ao cargo, já que está em fim de contrato com o Al-Hilal e deixou claro que tem o desejo de comandar a Seleção. No caso do treinador do Palmeiras, o caminho seria mais complicado, já que envolveria um clube brasileiro. Não é um impeditivo, mas torna a negociação mais complicada.

Fato é que a CBF tem pressa para definir o novo técnico. A entidade quer que o novo comandante já esteja à beira do campo na Data Fifa de junho.