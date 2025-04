Ronaldo prega colaboração com Ednaldo na CBF: 'Ele não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele'

Ronaldo não vê clima ruim com Ednaldo Rodrigues, após a eleição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-jogador da seleção brasileira desistiu de concorrer, o que abriu caminho para que o atual presidente convocasse o pleito e tivesse uma inédita aclamação unânime. O Fenômeno defende que não será "oposição oportunista".

"Ele não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele", disse Ronaldo, em participação no programa "Galvão e Amigos", da Band. A fala era uma resposta à pergunta de Galvão Bueno sobre o papel do candidato opositor de Ednaldo Rodrigues.

Ronaldo argumentou que tinha a ideia de buscar aproximação institucional com os jogadores e que há muito o que evoluir no futebol brasileiro, a exemplo de países como Alemanha e Inglaterra.

Os comentários também se estenderam à seleção dentro de campo. "A gente vê jogadores que estão entre os melhores do mundo e, na seleção, não conseguem desempenhar. Além do dedo do treinador, sinto que falta isso da liderança, o chacoalhão. O Dunga quando dava uma sacudida na gente... Cada um buscar uma reação individual e todo mundo junto sair da situação desconfortável", analisa Ronaldo sobre o time.

Após a goleada para a Argentina, Dorival Júnior foi demitido por Ednaldo Rodrigues. Ainda não há definição sobre o sucessor, embora nomes como Jorge Jesus e Carlo Ancelotti sejam especulados.