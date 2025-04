Novo técnico vem até domingo

O Fluminense deu início às reuniões para escolher o novo técnico no domingo e não pretende demorar para definir o substituto de Mano Menezes. A ideia é já ter um nove nome no comando do time na segunda rodada do Brasileirão, dia 6, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

Nas conversas entre o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni, Renato Gaúcho e Dorival Jr. surgiram como os principais alvos. Além disso, ficou decidido, num primeiro momento, que Fernando Diniz não será opção.

A maior preocupação em acertar o quanto antes é o fato de o Fluminense ter uma maratona de jogos até junho, quando começa o Super Mundial.