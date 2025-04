Endrick marca, e Real Madrid vai à final da Copa do Rei com triunfo dramático na prorrogação

O Real Madrid recebeu a Real Sociedad, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, levou sufoco, mas conseguiu uma suada classificação à final da Copa do Rei no tempo extra. O trio ofensivo brasileiro formado por Endrick, Rodrygo e Vinicius Júnior foi fundamental para a conquista da vaga, após derrota por 4 a 3 no tempo regulamentar - o Real havia vencido por 1 a 0 a partida de ida - e triunfo por 1 a 0 na prorrogação: 4 a 4 no final e 5 a 4 no placar agregado.

No tempo regulamentar, Endrick fez um golaço por cobertura, Vinicius Júnior deu duas assistências para gols - de Endrick e Bellingham -, enquanto Rodrygo cobrou o escanteio completado por Tchouaméni. Foi o alemão Rüdiger, porém, que entrou no tempo extra e marcou o tento da classificação no fim da prorrogação.

Na decisão, em 26 de abril, em Sevilha, o time comandado por Carlo Ancelotti vai enfrentar o vencedor do confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, que definem a vaga nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Metropolitano. O primeiro duelo, em Barcelona, terminou 4 a 4.

Carlo Ancelotti levou a campo um ataque praticamente brasileiro, com uma linha de três formada por Rodrygo, Vinicius Júnior e o inglês Bellingham, e Endrick como centroavante. Após a pressão inicial dos visitantes, que precisavam reverter a derrota por 1 a 0 na partida de ida, em San Sebastián, o ex-palmeirense deu trabalho à defesa adversária.

Em menos de 10 minutos, Endrick criou duas boas chances: na primeira, girou na entrada da área e mandou a bola à esquerda do goleiro Remiro. Na sequência, levantou a bola, pressionado pela marcação, e tentou uma bela bicicleta, que também saiu pela linha de fundo. Em novas investidas, Vinícius Júnior foi o primeiro a acertar o alvo, exigindo boa defesa de Remiro, mas Bellingham e Rodrygo finalizaram para fora.

Enquanto a pontaria do Real Madrid falhava, a Real Sociedad aproveitou uma rara oportunidade, aos 15 minutos. Lucas Vázquez falhou na marcação e Barrenetxea avançou livre pela esquerda, invadiu a área e tocou por entre as pernas de Lunin para abrir o placar para os visitantes.

O gol não abalou o time da casa, que manteve o controle da partida. O empate veio aos 29 minutos, em jogada brasileira. Vinicius Júnior lançou Endrick da esquerda, antes da linha do meio de campo, e o camisa 16 ganhou da marcação em velocidade e deu uma cavadinha para encobrir Remiro.

Com mais um tento na Copa do Rei, Endrick igualou Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, na artilharia da competição, com cinco gols. O atacante ainda teve a chance de marcar o sexto no fim do primeiro tempo, mas isolou seu chute.

O segundo tempo foi eletrizante. O Real Madrid voltou melhor do vestiário, mas só ameaçou a meta adversária aos 15 minutos, em finalização de Bellingham. Cinco minutos depois, Ancelotti sacou Endrick, aplaudido pela torcida, para a entrada de Mbappé, em um momento no qual a Real Sociedad cresceu na partida e a defesa do conjunto branco passou a bater cabeça.

Em duas falhas defensivas pela direita, os visitantes abriram vantagem no placar. Primeiro, aos 26 minutos, Marín foi à linha de fundo, cruzou para trás e a bola bateu no calcanhar de Alaba para entrar no gol. Em seguida, em jogada parecida, aos 34, Kubo cruzou para trás e Oyarzabal bateu para fazer 3 a 1.

Com a eliminação iminente, o Real Madrid reagiu. Aos 36, Vini Júnior avançou pela esquerda, passou por Traoré e cruzou na medida para Bellingham completar para o gol. Aos 40, logo após Vinícius Júnior perder ótima chance, Rodrygo cobrou escanteio e Tchouaméni cabeceou para igualar o placar em 3 a 3 e colocar o Real Madrid na final da Copa da Espanha.

Já nos acréscimos, Gómez alçou a bola na área em cobrança de falta e Oyarzabal cabeceou, após nova falha de Lunin e Alaba, para fazer 4 a 3 para a Real Sociedad - 4 a 4 no placar agregado - e levar a partida para a prorrogação.

O Real Madrid recuperou o controle do jogo e pressionou nos 30 minutos de tempo extra, mas o cansaço dos atletas e as duras faltas sobre Vinicius Júnior e Bellingham atrapalhavam os avanços dos anfitriões. A seis minutos do fim da prorrogação, Rüdiger, que havia entrado 25 minutos antes, cabeceou no canto direito de Remiro após escanteio de Güler e igualou o jogo em 4 a 4 (5 a 4 no agregado), assegurando a classificação da equipe da casa.