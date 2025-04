Hugo Souza fora pelo menos um mês

O goleiro Hugo Souza, de 26 anos, é outro que não vai enfrentar o Vasco, no sábado (5), pelo Brasileiro. Ele sofreu uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e deve ficar sem atuar pelo Corinthians por pelo menos um mês.

"No jogo com o Guarani, tive uma lesão pequena no músculo anterior da coxa. Falei para os médicos que não iria parar de jeito nenhum. Disse que iria tratar o máximo que desse para estar bem. Venho no sacrifício tem um tempo", afirmou o goleiro à TV Globo.

Dessa forma, o jovem Matheus Donelli deve assumir a titularidade do gol alvinegro.