Mengão rumo ao tetra

Já teve Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca. Entre as principais competições que o Flamengo disputa no continente, só falta a Filipe Luís encantar rubro-negros e até rivais na Libertadores. A busca do treinador pelo primeiro título internacional na carreira começa hoje, às 21h30, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, com a missão de encerrar um jejum de quase três anos sem vencer fora de casa no torneio.

Na última vez em que o Mengão levou a melhor como visitante na competição, Filipe Luís ainda era jogador. Ele foi titular na goleada por 4 a 0 sobre o Vélez, pela semifinal, em 2022. Já em 2023 e 2024, somados, foram nove jogos, com cinco derrotas e quatro empates.

Ainda assim, o Flamengo não deixa de dar medo aos adversários, inclusive o de hoje. O técnico do Deportivo Táchira, Edgar Pérez Greco, não nega que encarar o Rubro-Negro é um grande desafio.

"O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul, então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinador", disse o treinador ao GE.

No outro jogo do grupo C, Central Córdoba-ARG e LDU- EQU se enfrentam também hoje, às 19h, em Santiago del Estero(ARG).