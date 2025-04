Renato Gaúcho acerta com Fluminense

O Fluminense acertou a contratação do técnico Renato Gaúcho, de 62 anos, para substituir Mano Menezes. Ele estava sem clube desde a saída do Grêmio no fim do ano passado e retorna ao comando do time carioca após mais de 11 anos.





Antes de fechar com o tricolor carioca, Renato Gaúcho recusou propostas de Santos e Vasco, que acertaram com Pedro Caixinha e Fabio Carille, respectivamente. O técnico admitiu publicamente a vontade de treinar a seleção brasileira, mas sequer foi procurado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a demissão de Dorival Júnior.





Renato Gaúcho já treinou o Fluminense em outras quatro oportunidades. A última vez foi em 2014, quando ficou pouco mais de seis meses no comando do time carioca.





Ele foi o responsável por levar a equipe tricolor à sua primeira final de Copa Libertadores, em 2008, deixando pelo caminho times de peso, como Boca Juniors e São Paulo. Na ocasião, o clube perdeu o título para a LDU, do Equador, nos pênaltis.





Em junho, o Fluminense comemora 30 anos do histórico título do Campeonato Carioca de 1995, quando derrotou o Flamengo diante de 120 mil pessoas no Maracanã. A partida ficou marcada pelo gol de barriga de Renato Gaúcho, que garantiu a vitória por 3 a 2 e entrou no rol de ídolos do time tricolor.