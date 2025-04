Flamengo joga mal, mas derrota Deportivo Táchira na estreia da Copa Libertadores

O Flamengo teve uma atuação decepcionante, mas obteve sua primeira vitória na Copa Libertadores, ao derrotar, nesta quinta-feira, o Deportivo Táchira, por 1 a 0, em San Cristóbal, na Venezuela. Com o resultado, o time rubro-negro lidera o Grupo C, com três pontos, à frente de LDU e Central Córdoba, com um ponto cada. Os venezuelanos ainda não somaram ponto.





O Flamengo tomou a iniciativa da partida como se estivesse no Maracanã. O problema é que o time rubro-negro pouco produziu nos primeiros 15 minutos, apenas uma finalização de Luiz Araújo.





Aos poucos, o Deportivo Táchira, empurrado por uma entusiasmada e barulhenta torcida, buscou um toque de bola mais rápido e passou a ocupar mais o campo de ataque.





Aos 18 minutos, Bruno Henrique surgiu na grande área, trombou com o goleiro Jesús Camargo, a bola sobrou para o atacante do Flamengo, que finalizou para nova intervenção do arqueiro.





Aos poucos a intensidade do Flamengo foi diminuindo, enquanto o Táchira ganhou confiança para buscar jogadas no ataque. Mas a bola ficou concentrada nas duas intermediárias, sem oportunidades criadas pelos ataques.





Sem poder de infiltração, o Flamengo passou a arriscar chutes de longe. Bruno Henrique e Michael tentaram, mas foram mal na execução. Aos 35, Pulgar cobrou mal uma falta da intermediária.





Os últimos minutos do primeiro tempo foram sonolentos, com o Flamengo sentindo muito a falta de Arrascaeta (machucado) na armação das jogadas. Os times foram para o vestiário com o placar inalterado.





O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo problema. Ficou com a bola, mas sem saber o que fazer com ela. Aos dez minutos, Filipe Luis colocou Juninho, Allan e Alex Sandro. E só precisou de dois minutos para dar certo. Alex Sandro lançou Everton, que cruzou da esquerda. Bruno Henrique desviou e Juninho abriu o placar.





Em desvantagem no placar, o Táchira adiantou a marcação, dando mais espaço para o Flamengo, que, por sua vez, não soube aproveitar para criar jogadas. O jogo do Flamengo se arrastou até o final e quase foi castigado no acréscimo quando Balza teve duas grandes chances de empatar, mas desperdiçou.





FICHA TÉCNICA





DEPORTIVO TÁCHIRA 0 X 1 FLAMENGO





DEPORTIVO TÁCHIRA - Jesús Camargo; Rosales, Carlos Vivas, Mauro Maidana e Camacho; Requena, Tamiche (Jean Castillo), Carlos Sosa (Ortíz) e Maurice Cova (Cano); Saggiomo e Bryan Castillo (Balza). Técnico: Édgar Pérez Greco.





FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortíz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, De La Cruz (Allan) e Luiz Araújo; Bruno Henrique (Wallace Yan), Michael (Juninho) e Everton (João Victor). Técnico: Filipe Luís.





GOLS - Juninho aos 12 minutos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS - Rosales, Cova, Léo Pereira, Camacho, Requena, Maidana.





ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL).





RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.





LOCAL - Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN).