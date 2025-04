Musa do Olimpia diz que homens não devem propor sexo: 'É conquista'

Rio - A modelo Macca Avalos, musa do Olimpia, abriu o jogo em entrevista ao site 'Popular', do Paraguai, que a vida sexual é o ponto mais importante dos relacionamentos. A bela deu sua opinião sobre como a situação deve aconteceu e criticou homens que fazem a proposta para o ato sem gastarem tempo com a conquista.

"Se ele quer levar o relacionamento a sério, se ele realmente gosta da mulher, os homens nunca falam sobre sexo com ela; isso é até rude. Eles precisam se conhecer primeiro, conquistá-la, e o sexo seria a cereja do bolo, mas quando o relacionamento estiver estabelecido", afirmou.

Macca Avalos deixou claro que não fala em nome de todas as mulheres, mas deu sua opinião. Ela acredita que pedir para fazer sexo não é algo positivo.

"E a verdade é que cada ser humano é diferente, depende das circunstâncias, da idade, de muitos fatores, mas nunca vai ser bem visto se alguém te pedir sexo. Quero dizer. Pelo menos essa não é a maneira de conquistar, agora se você quer sexo casual é outra coisa. Mas há mulheres e mulheres", finalizou.