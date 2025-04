León e Pachuca têm apelações registradas no CAS contra Fifa por vaga no Mundial de Clubes

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta sexta-feira que conduzirá um recurso expedido no mês que vem na apelação do clube mexicano León contra a decisão da Fifa de bani-lo do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos. O mais alto tribunal do mundo esportivo afirmou que o time mexicano e seu "clube-irmão" Pachuca, entraram com recursos separados contra uma decisão da entidade no mês passado que afirma que, por terem o mesmo proprietário, ambos não podem disputar o torneio. "O Club León entrou com um recurso adicional contra a decisão do Secretário Geral da Fifa buscando o retorno à competição", disse o tribunal em um comunicado.

"As partes estão trocando submissões escritas em relação a essas apelações de acordo com as regras de arbitragem que regem os procedimentos do CAS. As apelações serão ouvidas sob o procedimento expedito acordado pelas partes, e a audiência ocorrerá durante a semana de 5 de maio de 2025", ele acrescentou o informativo.

Ainda não há uma data definida para o veredicto no caso que decidirá a vaga final entre as 32 equipes que disputarão o torneio de um mês. Os clubes mexicanos se classificaram ao vencer a Copa dos Campeões da Concacaf em diferentes edições.

A Fifa revelou, nesta semana, os planos para uma partida de playoff entre o Los Angeles FC, da MLS, e o América, do México, caso sua decisão seja mantida pelo CAS.

De acordo com o órgão máximo do futebol, o LAFC jogaria o playoff porque terminou em segundo lugar na Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, perdendo para o León na final. O América é o segundo time mais bem colocado no ranking da confederação regional.

Em um processo separado do CAS, o clube costarriquenho Alajuelense solicitou que lhe fosse concedida a vaga final, que valerá um pagamento mínimo de US$ 9,55 milhões (algo em torno de R$ 53,5 milhões), mais uma parcela adicional do prêmio global de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,6 bilhões) com base nos resultados. O torneio começa em 14 de junho, e o León estava programado para jogar no dia seguinte.

O caso Alajuelense será ouvido em 23 de abril em Madri, embora sua importância seja secundária ao recurso do León. León foi incluído pela Fifa no sorteio do torneio em dezembro, apesar da questão pendente. O clube mexicano estava no Grupo D, com o Flamengo, e a sua estreia estava programada para acontecer contra o Chelsea, em Atlanta. O Espérance, da Tunísia, completa a chave.