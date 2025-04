O Consórcio Fla-Flu aguarda a aprovação do Governo do Estado para avançar nas conversas pela venda dos naming rights do Maracanã. Os clubes projetam receber R$ 40 milhões por ano. Dessa forma, seria o maior valor do Brasil, superando o Pacaembu, que recebe R$ 33,3 milhões por ano, com total de R$ 1 bilhão por 30 anos.

Flamengo e Fluminense estão otimistas sobre o aval do Governo. Nos primeiros contatos informais, não houve oposição, mesmo que o Consórcio Fla-Flu tenha ignorado a possibilidade de venda de naming rights no edital.