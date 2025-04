Projeto sólido é a chave

O diretor Marcos Venicio também falou sobre a construção do projeto. "Esse projeto é a realização de um sonho. Ele foi plantado há 10 anos atrás quando assumi a diretoria de vôlei e a gente resolveu criar um projeto dando ênfase à categoria pré-mirim. Ele demorou um pouco para dar frutos, mas quando veio a geração de meninas nascidas em 2006 e 2007, nós conseguimos formar essa uma unidade e a equipe veio crescendo. Elas foram amadurecendo e deram suporte pra gente poder montar nosso primeiro time, que foi o da Superliga C na temporada passada, que basicamente era de meninas da base, com algumas atletas profissionais", completou.