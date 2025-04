Tijuca na elite do vôlei

Tradicionalíssimo na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Tijuca Tênis Clube disputará a elite do voleibol brasileiro pela primeira vez em sua história na temporada 2025/2026. O clube carioca está na final da Superliga B Feminina, já tendo garantido o acesso. O clube contou com um projeto sólido para figurar entre os melhores do esporte.

O vice-presidente de esportes terrestres do clube, Marcos Venicio, falou sobre o projeto realizado no Tijuca para que chegassem ao tão esperado acesso à primeira divisão.

"Colocar o Tijuca na Superliga A é uma emoção muito grande. E estar à frente desse projeto me deixa muito orgulhoso, porque o Tijuca sempre foi um clube reconhecido como formador de atletas, mas elas não tinham aquele espelho. Hoje o Tijuca está sendo visto. É um clube efetivamente grande, e isso é muito bom não só para os atletas mas também para o bairro todo e para a cidade do Rio de Janeiro que passa a ter três clubes na Superliga", iniciou Marcos.

Para chegar à Superliga A, o Tijuca precisou se garantir nas finais da Superliga B. Isso ocorreu após vencer o Pinhalense nas semis. A grande decisão será amanhã, às 21h, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, contra o Sorocaba.