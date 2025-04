Renato pede paciência

Renato Gaúcho comentou sobre algumas vaias de parte da torcida, sobretudo para Martinelli, que fez o gol da vitória nos acréscimos. Dessa forma, ele pediu que o torcedor tenha mais paciência.

"É sempre ruim a gente escutar as vaias por parte da torcida e perseguir A, B ou C. Mas isso tudo com o tempo, com certeza, vai melhorar. É com trabalho, sempre falo para eles que o reflexo da torcida é o reflexo do time em campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e, de repente, foi o herói do jogo. As coisas vão melhorar, pode ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades, fizemos o nosso dever de casa",

comentou Renato.