Loide Augusto teve atuação discreta

Anunciado no fim de fevereiro, Loide Augusto recebeu sua primeira chance como titular na derrota por 3 a 0 para o Corinthians. O angolano, porém, teve atuação discreta e sofreu com a falta de entrosamento com o time, que tinha apenas três titulares.

Atuando pelo lado esquerdo, Loide teve uma finalização para fora ao longo do tempo em campo e 87% de acerto de passe. Foram três tentativas de dribles, mas sem êxito. O atacante de 25 anos foi substituído por Adson, aos 29 minutos da etapa final.

A única finalização do angolano aconteceu aos seis minutos do segundo tempo, após cruzamento de Payet, mas saiu sem perigo.