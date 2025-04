Arrascaeta comemora gol marcado

Arrascaeta chegou a 76 gols com a camisa do Flamengo e se tornou o segundo estrangeiro com mais gols na história do Mengão. Após a partida, o uruguaio falou sobre o feito e a vitória.

"Primeiramente, feliz. Feliz por lutar, por ajudar os meus companheiros. Um campo que sempre é difícil. Um ano passado também a gente teve que brigar muito para ganhar o jogo. E hoje foi situação que acontece no jogo e a gente tem que decidir. Fui feliz nesse lance, assim que feliz agora, voltar para casa e pensar que quarta-feira tem mais um jogo importante".