Bortoleto conta com experiência no Bahrein para buscar primeiros pontos: 'Conheço bem a pista'

Em busca de seu primeiro ponto na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto deixou para trás o GP do Japão, no qual ocupou apenas a 19ª e penúltima colocação, e volta suas atenções para o GP do Bahrein, que será realizado neste domingo. O piloto brasileiro conta com sua experiência no circuito de Sakhir para melhorar o desempenho na temporada de Fórmula 1.

"Estou ansioso para voltar ao Bahrein. Conheço essa pista muito bem em relação a Melbourne, Xangai e Suzuka", comentou, nesta terça-feira, o piloto da Sauber, que correu no país em suas conquistas da Fórmula 3, em 2023, e da Fórmula 2, no ano seguinte. "Também voltei à fábrica, no início da semana, para me preparar melhor para a corrida que está por vir", disse.

Em sua estreia no circuito de Sakhir, quando corria pela Trident na F-3, Bortoleto encontrou dificuldades na corrida sprint, mas se adaptou rapidamente e venceu a prova principal. Em 2024, já na F-2, largou na pole position, mas chegou em quinto na prova, somando pontos que o ajudaram a conquistar o título ao final da temporada.

"As condições aqui podem frequentemente representar um desafio adicional, com a pista evoluindo significativamente ao longo do fim de semana e o vento desempenhando um papel importante, analisou o piloto. "Mas estou preparado para qualquer coisa que este fim de semana possa nos trazer. Cada sessão será uma chance de forçar mais, me adaptar e progredir."

Depois de duas temporadas vitoriosas nas divisões de base, Gabriel Bortoleto ainda busca sair do pelotão do fundo na Fórmula 1. Após abandonar a primeira prova, na Austrália, o novato encontrou dificuldades na China e no Japão, encerrando as respectivas provas em 17º e 19º lugar.

O GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, será realizado no domingo, às 12h (horário de Brasília). O primeiro treino livre, que abre os trabalhos no país do Golfo Pérsico, está marcado para sexta-feira, às 8h30.