Pedro pode ser relacionado

Recuperado da grave lesão no joelho esquerdo, Pedro aumentou suas chances de estar à disposição para o jogo do Flamengo contra o Central Córdoba. O atacante, afinal, treina bem junto com o elenco e pode ser relacionado para o duelo de hoje, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele está 220 dias afastado dos gramados. A informação é do Uol.

Pedro terá um retorno de forma progressiva, iniciando no banco de reservas. Isso porque ele não atua desde o dia 1º de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians na Neo Química Arena, ainda sob o comando de Tite.