Fogão quase dá bobeira, mas vence

Os humilhados foram exaltados na primeira vitória do atual campeão nesta edição da Libertadores. Diante de um Carabobo que, de bobo, só tinha o nome, o Botafogo contou com gols dos contestados Patrick de Paula e Matheus Martins para vencer por 2 a 0, no Niltão, e sair de uma situação delicada no grupo A.

Foi mais difícil do que o placar sugere. Por 87 minutos, os venezuelanos tiveram sucesso na retranca e chegaram a deixar a torcida do Fogão impaciente. E a salvação veio de altos investimentos da SAF que ainda tentam conquistar os alvinegros. Patrick de Paula deu sequência ao seu renascimento no clube após anos em baixa. Já Matheus Martins, alvo de muitas críticas neste ano, respondeu com um belo gol.

A vitória deixou o Bota com 3 pontos, empatado com o Estudiantes-ARG, próximo adversário, dia 23, na Argentina. Uma pedreira, e seria muito pior não fossem os gols chorados no final. A Universidad de Chile lidera, com 6 pontos, enquanto o Carabobo segue sem pontuar.

Desde o início, o Botafogo até pressionou, mas esbarrava na forte marcação dos adversários e no dia nada inspirado dos atacantes, principalmente Santiago Rodríguez, que perdeu uma chance inacreditável. Confortável, o Carabobo começou a gostar do jogo e chegou a acertar o travessão no segundo tempo, até que dois reservas decidiram. Em cobrança de falta, Patrick de Paula contou com um desvio na defesa para balançar a rede aos 42 minutos. Já no apagar das luzes, Matheus Martins ampliou.