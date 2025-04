Autor do gol que fechou a vitória, Matheus Martins comentou a demora do Glorioso para abrir o placar. O time comandado por Renato Paiva só conseguiu furar a retranca adversária nos minutos finais no Nilton Santos, e o atacante usou a retranca do Carabobo como justificativa.

"Somos os atuais campeões, todos que vierem aqui vão se fechar. Temos que ter paciência com a bola para achar o primeiro gol. Saindo o primeiro, saem todos", declarou Matheus Martins.