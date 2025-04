Pressão é do Carille!

Vaiado e xingado até mesmo depois da vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, em São Januário, Fábio Carille tem mais uma chance de afastar a desconfiança da torcida. Hoje, às 21h, novamente na Colina, o técnico precisa levar a campo um Vasco que vença e convença diante do Sport, pela segunda rodada do Brasileirão.

Os números frios nas últimas partidas nem são tão ruins, com dois triunfos e apenas uma derrota. O que preocupa mesmo é o desempenho, que faz muitos dos vascaínos pedirem a cabeça do treinador. O cenário só vai mudar em caso de uma grande exibição contra o Leão, e é melhor nem demorar, já que os xingamentos vieram antes mesmo do apito nos confrontos mais recentes.

Embora a diretoria mantenha o discurso de respaldo a Carille, o duelo de hoje tem cara de 'ultimato'. Qualquer tropeço pode deixar o ambiente insustentável para o técnico — se é que já não está.

Uma derrota também pode colocar o Vascão na zona de rebaixamento ao final da rodada, a depender de outros resultados. O Sport, com um ponto, já está nela. Já uma vitória fará o Gigante dormir no G-4.