Neymar aponta dois times cariocas como favoritos ao título do Brasileirão

Rio - Sem papas na língua, Neymar foi sincero e projetou confiança no desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro. Segundo o craque, a equipe estará na briga pela parte de cima da tabela. No entanto, ele apontou três equipes que estão acima do Peixe na competição: Botafogo, Flamengo e Palmeiras.

"Nosso time está fortalecido e voltando a ser o Santos. Muito investimento, time novo, treinador novo, requer tempo para as coisas encaixarem. O Paulista foi base para o Brasileiro. Vamos fazer um Brasileiro surpreendente, temos uma equipe muito forte e a gente vai brigar na parte de cima da tabela", disse Neymar, em entrevista para a 'Cazé TV'.

"Hoje, vejo muitos times iguais ao Santos. Palmeiras é um que está acima por ter um mesmo time já há muitos anos. Flamengo pelo elenco que tem, Botafogo também fez um grande ano em 2024 e manteve a base. Já junto com Santos vejo Internacional, Atlético-MG, Corinthians", completou.

Recuperado de um edema na coxa esquerda, Neymar poderá fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (13). O camisa 10 deve ser relacionado por Pedro Caixinha para o duelo com o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Entretanto, a tendência é de que o jogador comece no banco de reservas. O Santos trata seu retorno com cautela para evitar nova lesão e dar sequência.