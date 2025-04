Piastri e McLaren dominam 3º treino livre do GP do Bahrein; Bortoleto é o 18º colocado

O australiano Oscar Piastri dominou o terceiro treino livre do GP do Bahrein de F-1 na manhã deste sábado e foi mais meio segundo mais rápido do que Lando Norris, seu companheiro de McLaren. Charles Leclerc, da Ferrari, fez o terceiro melhor tempo. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 18ª posição.

Piastri já havia feito o melhor tempo no segundo treino livre e marcou 1min31s646 após 12 voltas, enquanto Norris terminou com 1min32s314. Bortoleto completou 15 giros e teve como melhor tempo 1min34s518.

Em uma sessão com condições quentes (33 graus Celsius) em Sakhir, o treino não foi considerado muito produtivo para acertar os carros para o treino de formação do grid e para a corrida, que acontece neste domingo.

George Russell, da Mercedes, foi para pista faltando 30 minutos para o fim do treino e provocou bandeira amarela na sessão após rodar na Curva 10. Depois, ele afirmou que as condições na pista ofereciam a "menor quantidade de aderência" que ele já havia experimentado em um carro de F-1.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP do Bahrein de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s646

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s314

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s480

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s827

5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min32s916

6º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s974

7º - Isack Hadjar (ARL/RB), 1min33s023

8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s027

9º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1min33s092

10º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s111

11º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min33s240

12º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min33s347

13º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min33s370

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s548

15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s753

16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min34s335

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s363

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min34s518

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min34s636

20º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min34s965