Piastri conquista sua segunda pole de 2025 no GP do Bahrein de F-1; Bortoleto é 18º

Oscar Piastri brilhou ao conquistar a pole position para o GP do Bahrein, garantindo sua segunda pole da temporada 2025. O australiano, que já havia mostrado grande desempenho na China, celebrou sua terceira pole na Fórmula 1, consolidando ainda mais sua ascensão na modalidade.

A conquista do australiano reflete a superioridade da McLaren, que promete ser uma das equipes dominantes na temporada de 2025. Verstappen não teve o mesmo sucesso que no Japão e sairá em sétimo, atrás de Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Pierre Gasly e Lando Norris, que falhou mais uma vez em um momento decisivo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não correspondeu às expectativas dos treinos livres, caiu no Q1 e terminou apenas em 18º lugar.

MCLAREN DOMINA E PIASTRI TERMINA NA POLE

Norris foi o mais rápido no Q1, confirmando o bom momento da McLaren neste início de temporada. Hamilton ficou logo atrás com a Ferrari, enquanto Verstappen, mesmo reclamando do equilíbrio do carro, garantiu o terceiro melhor tempo. Tsunoda também mostrou bom ritmo em sua segunda corrida com a Red Bull.

O brasileiro Bortoleto, por sua vez, não conseguiu repetir as boas atuações dos treinos livres e acabou eliminado na primeira parte da classificação, terminando em 18º. Também ficaram de fora do Q2: Oliver Bearman (20º), Lance Stroll (19º), Liam Lawson (17º) e Alexander Albon (16º).

No Q2, Esteban Ocon escapou na curva 3 logo no início da sessão, provocando uma bandeira vermelha que interrompeu os trabalhos por alguns minutos. Quando a pista foi liberada, Verstappen arriscou tudo ao permanecer nos boxes boa parte do tempo sem volta registrada, apostando em uma única tentativa no fim - e conseguiu avançar com o sétimo melhor tempo. A McLaren seguiu forte, com Piastri ditando o ritmo ao lado de Norris.

Já Pierre Gasly surpreendeu e encaixou uma volta excelente, garantindo o terceiro tempo, superando até os pilotos da Mercedes e da Ferrari. Foram eliminados Esteban Ocon, que não marcou tempo, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Jack Doohan e Isack Hadjar.

Na parte final da classificação, Verstappen não conseguiu fazer frente aos principais rivais, enfrentando dificuldades com o carro. A disputa pela pole ficou entre os pilotos da McLaren e George Russell. Piastri confirmou o bom momento e garantiu o melhor tempo.

Norris, por outro lado, desapontou, cometeu um erro no fim e acabou ficando com o sexto tempo. Leclerc vai largar em quinto, enquanto Verstappen ocupará a sétima posição. Ao lado de Piastri, Gasly foi surpreendente e garantiu o quinto tempo, mostrando bom desempenho durante o fim de semana.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s841

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min30s009

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s175

4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min30s213

5º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s216

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s267

7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s423

8º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s680

9º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min31s303

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min31s303

11º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min31s245

12º - Isack Hadjar (ARL/RB), 1min31s271

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min31s693

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s886

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), sem tempo

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min32s040

17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min32s165

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min32s186

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s283

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min32s373