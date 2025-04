Russell e Leclerc surpreendem e celebram desempenho acima do esperado no GP do Bahrein de F-1

A classificação para o GP do Bahrein, neste sábado, reservou surpresas positivas no pelotão da frente. Enquanto Oscar Piastri garantiu sua segunda pole position da temporada, George Russell e Charles Leclerc protagonizaram desempenhos acima do esperado e completaram o Top 3 no grid de largada. Ambos admitiram surpresa com os próprios resultados e destacaram a evolução dos carros em meio a um fim de semana de altos e baixos para Mercedes e Ferrari.

Russell foi o mais próximo de ameaçar a pole de Piastri. Com uma volta limpa e competitiva, o britânico da Mercedes ficou a menos de meio segundo do australiano e deixou para trás até Lando Norris. "A gente não imaginava que fosse ficar a menos de meio segundo da McLaren, estar em segundo é um bônus para nós. Parabéns ao Piastri, excelente volta. Estou empolgado para a corrida amanhã (domingo)", disse Russell, que tem mostrado consistência nas últimas etapas.

Na Ferrari, Leclerc teve uma classificação bem acima das expectativas. Com dificuldades nos treinos livres e sem grande confiança no acerto do carro, o monegasco surpreendeu ao marcar o terceiro tempo, garantindo uma posição privilegiada para a corrida. "Achei que não fosse chegar ao Q3, sabia que teria que ter paciência. Tudo parecia muito ruim com o pneu usado, mas com os novos melhorou muito. Estou muito feliz", comemorou Leclerc, que largará bem à frente do companheiro de equipe, Lewis Hamilton.

O heptacampeão ainda sofre com a adaptação ao carro da Ferrari e não conseguiu extrair desempenho nas voltas rápidas. Hamilton ficou apenas com o nono lugar, atrás de Verstappen (7º) e Norris (6º), pilotos que também esperavam figurar mais à frente. Na Mercedes, quem também chamou atenção foi o jovem Kimi Antonelli, que garantiu um impressionante quarto lugar.

A sessão ainda marcou o bom desempenho de Pierre Gasly, quinto colocado com a Alpine, enquanto Max Verstappen enfrentou dificuldades com o equilíbrio do carro e não conseguiu se colocar entre os primeiros, encerrando o dia em sétimo. Pierre Gasly ficou em quinto, à frente também de Carlos Sainz, que largará em oitavo.

A corrida principal acontece neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no circuito de Sakhir, no Bahrein.