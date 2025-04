Lucas e Pablo Maia vão a campo, mas seguem como desfalques do São Paulo contra o Cruzeiro

O São Paulo finalizou sua preparação para o duelo com o Cruzeiro com algumas novidades no gramado. A atividade deste sábado, no CT da Barra Funda, encerrou os trabalhos da equipe para o confronto que será disputado neste domingo, às 17h30, no MorumBis, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de algumas boas notícias, o time de Luis Zubeldía seguirá com importantes desfalques para a partida.

Lucas e Pablo Maia estiveram no campo pela primeira vez desde o início de suas recuperações. Sob a supervisão da fisioterapia, o atacante, que se recupera de um trauma no joelho direito, e o volante, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito, fizeram um trabalho leve de corrida. No entanto, ambos ainda não têm condições de jogo e seguem como desfalques.

Enquanto a dupla dava mais um passo em suas recuperações, o restante do elenco focou na preparação para o jogo. Os jogadores abriram a manhã com exercícios de aquecimento comandados pela preparação física, visando o fortalecimento e a mobilidade antes das atividades mais intensas.

Na sequência, a equipe foi dividida em quatro grupos e realizou um treino de enfrentamento em campo reduzido. O objetivo da atividade era simular situações de jogo, promovendo uma competição acirrada entre os atletas e um ritmo de jogo mais dinâmico. O treino visou melhorar o posicionamento defensivo e as transições rápidas no ataque.

O técnico Luis Zubeldia, então, comandou um treinamento tático, que simulou jogadas de jogo real, com foco em situações específicas que podem surgir durante a partida contra o Cruzeiro, dando aos jogadores a chance de ajustar os detalhes finais antes da partida.

Além de Lucas e Pablo Maia, o zagueiro Arboleda também será desfalque. Ele segue em tratamento devido a uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Outra ausência confirmada é a do centroavante Calleri, que cumpre suspensão após ter sido expulso no empate contra o Atlético-MG. A expectativa é de que André Silva seja o titular no ataque ao lado de Ferreira.

A provável escalação tem: Rafael; Ferraresi, Ruan e Allan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Enzo Díaz; Ferreira e André Silva.

O São Paulo chega para o confronto após dois empates sem gols na competição, contra Sport e Atlético-MG. O time busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro para melhorar sua posição na tabela e superar a sequência de resultados adversos, visando aliviar a pressão sobre o treinador.