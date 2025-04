Juventude vira sobre o Ceará e mantém os 100% de aproveitamento dentro do Alfredo Jaconi

O Juventude confirmou a sua força quando atua em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, ao vencer o Ceará por 2 a 1, de virada, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a segunda vitória o time jaconero, que na estreia tinha feito 2 a 0 em cima do Vitória.

Com seis pontos, o time gaúcho assume, de forma provisória, a liderança, deixando o Ceará com quatro pontos. No equilibrado confronto entre eles, em 13 jogos são cinco vitórias do Juventude, quatro do Ceará e quatro empates.

O primeiro tempo começou com o Juventude mais intenso, tentando chegar ao ataque na base da velocidade. O Ceará pareceu muito recuado, lento na saída de bola e quase não conseguindo atacar.

Mas, curiosamente, o time visitante abriu o placar, aos 40 minutos. Após cruzamento que saiu do lado direito, Pedro Raul ajeitou de cabeça e Aylon, com muita habilidade, já ajeitou a bola no pé driblando um marcador e o goleiro. Depois só empurrou para o gol vazio.

O time gaúcho respondeu rápido e empatou aos 45 minutos. Battalla fez cruzamento bem alto e Luis Mandaca subiu na segunda trave para cabecear no alto.

O jogo ficou mais aberto no segundo tempo e ganhou em velocidade a partir dos 15 minutos quando os dois técnicos começaram a promover as substituições. O meia Ênio foi um dos que entraram pelo time da casa, porque voltou a ser relacionado após ser afastado por causa de uma investigação por manipulação de resultados.

O Juventude conseguiu a virada aos 22 minutos, quando Jadson lançou em velocidade pelo lado esquerdo para Giovanny. Ele levantou cruzado e Matheus Babi entrou de cabeça, de frente para o gol, para fazer 2 a 1.

Depois disso, o Ceará teve ser se abrir para buscar o empate e deixou espaços nas costas que o Juventude poderia ter aproveitado melhor, porque teve pelo menos duas boas chances para ampliar o placar.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Vasco na terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. Na quarta, o Juventude visita o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 CEARÁ

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon (Reginado), Abner, Adriano Martins e Felipinho; Giraldo (Davi Goés), Jadson e Luis Mandaca (Jean Carlos); Batalla (Ênio), Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Giovanny (Wilker). Técnico: Fábio Matias.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Marllon,Éder e Willian Machado (Fernando Sobral); Fabiano Souza (Rafael Ramos), Lourenço (João Victor), Matheus Araújo (Rômulo) e Diego; Galeano (Alejandro Martínez), Pedro Raul e Aylon (Lelê). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Aylon, aos 40, e Luis Mandaca, aos 45 minutos do primeiro tempo; Matheus Babi, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Ewerthon (Juventude). Galeano, Bruno Ferreira e Pedro Raul (Ceará).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).