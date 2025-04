Barcelona vence com gol contra, amplia vantagem e se isola na liderança do Espanhol

O Barcelona abriu sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Leganés por 1 a 0, neste sábado, no estádio Municipal de Butarque, pela 31ª rodada. O único gol da partida foi marcado contra por Sáenz, logo no início do segundo tempo.

Com o resultado, os catalães chegaram a 70 pontos, somando sua 22ª vitória na competição. O Real Madrid, que tem 63 pontos, ainda entra em campo neste domingo, contra o Alavés, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Leganés caiu para a vice-lanterna, com 28.

Raphinha voltou a se destacar pelo Barcelona. O brasileiro participou diretamente do gol e segue com números impressionantes na temporada: já são 28 gols e 22 assistências.

Apesar do domínio de posse do Barcelona e da centralização das jogadas em Raphinha, o Leganés criou as melhores chances do primeiro tempo. Aos 11 minutos, Altimira finalizou à queima-roupa, mas parou em grande defesa de Szczesny.

Aos 42, Dani Raba puxou contra-ataque, avançou em velocidade e soltou a canhota - por pouco não abriu o placar. Já nos minutos finais da etapa inicial, Raba teve mais uma boa chance, mas Raphinha apareceu bem na recomposição e afastou o perigo.

Na volta do intervalo, o Barcelona precisou de apenas dois minutos para balançar as redes. Gerard Martín acionou Raphinha, que avançou pela direita e cruzou rasteiro. Na tentativa de cortar, Sáenz acabou desviando contra o próprio gol: 1 a 0.

Depois do gol, os visitantes cresceram na partida e tiveram boas chances para ampliar, com Fermín López e Lewandowski, ambos alimentados por jogadas do brasileiro. O Leganés ainda reagiu e chegou a marcar com Dani Raba, mas o lance foi anulado por impedimento, selando a vitória catalã.

Os visitantes também se destacaram nos outros confrontos do dia. O Mallorca (8º) superou a Real Sociedad (9º) e assumiu a posição do rival direto. O Espanyol (14º) subiu na tabela ao bater o Celta de Vigo (7º) por 2 a 0. Já o Las Palmas (18º) deu um passo importante na briga contra o rebaixamento ao vencer o Getafe (11º) por 3 a 1, também fora de casa.