Reencontro de craques

Mais de uma década depois de encantarem o Brasil e o mundo como promessas do Santos, dois craques consagrados devem se reencontrar hoje, no Maracanã. Camisa 10 do Fluminense, Ganso é o maestro que vai reger o time de Renato Gaúcho a partir das 19h30, enquanto o 10 do Peixe, Neymar, começará no banco de reservas o duelo pelo Brasileirão. que viria a conquistar a América no ano seguinte.

Desde que fizeram história, com direito ao título da Libertadores de 2011 pelo Peixe, Ganso e Neymar trilharam caminhos muito distintos. O primeiro não se firmou na Europa, mas se tornou ídolo no Flu. Enquanto isso, Ney fez sucesso na Seleção e mundo afora. O presente, porém, é diferente. O craque tricolor conta com plena confiança da torcida e é um dos pilares do time. Já o ex- companheiro tenta provar que ainda tem saúde e vontade de jogador futebol em alto nível.

O momento do Fluzão também é melhor. Com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Renato, o equipe tenta engatar uma boa sequência no Brasileiro. Já o Peixe, com apenas um ponto, ainda nem venceu na competição após voltar da Série B.