Vila Nova faz jus ao fator casa, bate Paysandu e ganha a primeira na Série B

Depois de estrear com derrota para o Coritiba, por 1 a 0, o Vila Nova faz jus ao fator casa para conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No início da noite deste sábado, jogando no estádio Serra Dourada, recebeu e venceu o Paysandu, por 1 a 0. Gabriel Poveda ainda na primeira etapa marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Vila Nova somou os três primeiros pontos e agora aparece na parte intermediária da tabela, na nona colocação. Já o Paysandu, ainda zerado, está na zona de rebaixamento após duas derrotas seguidas neste início de Série B.

Jogando em casa, o Vila Nova tomou as rédeas da partida logo no início e não demorou para abrir o placar. Aos 11, depois de um erro da defesa do Paysandu, Gabriel Poveda ficou com a bola, limpou a marcação e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Matheus Nogueira.

Aos poucos, o Paysandu foi conseguindo equilibrar o duelo e a melhor chance de empatar, veio aos 47 minutos. Após um cruzamento na área, Benítez arriscou uma espécie de voleio e acertou a trave de Halls. De qualquer forma, o Vila Nova foi para o intervalo vencendo.

Na volta para o segundo tempo, o Paysandu fez pressão pelo empate. Aos 23 minutos, depois de uma boa troca de passe, Edílson Júnior recebeu na ponta direita e encheu o pé, mas acabou acertando a trave do Vila Nova.

Os donos da casa quase ampliaram aos 38 em um chute de João Vieira que saiu tirando tinta da trave. Já o Paysandu teve a melhor chance pelo empate aos 40, quando depois de uma cobrança de escanteio, Benítez pegou a sobra, mas chutou fraco. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Vila Nova por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da terceira rodada da Série B. Na quarta-feira (16), o Paysandu recebe a Chapecoense, no estádio Mangueirão, às 20h. Já na quinta-feira (17), o Vila Nova faz um clássico contra o Goiás, no estádio da Serrinha, às 19h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 PAYSANDU

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago Pagnussat (Walisson Maia), Bernardo Schapo e Higor; João Vieira, Jean Mota e Diego Torres (Dodô); Labandeira (Paulinho), Ruan Ribeiro (Gabriel Silva) e Gabriel Poveda (Bruno Mendes). Técnico: Rafael Lacerda.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Brayan Borges (Edílson Júnior), Quintana, Luan Freitas e Reverson (Delvalle); Ramón Martínez (Matheus Vargas), André Lima e Giovanni (Dudu Vieira); Borasi (PK), Marlon Douglas e Jorge Benítez. Técnico: Luizinho Lopes.

GOL - Gabriel Poveda, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walisson Maia (Vila Nova) e Luan Freitas e Quintana (Paysandu).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).