Novorizontino supera o Volta Redonda na Série B com gol de pênalti é segue invicto

O Novorizontino conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado à noite, ao vencer por 1 a 0 o Volta Redonda, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. O único gol foi marcado por Robson, cobrando pênalti, aos 11 minutos do segundo tempo.

Como tinha empatado por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis, agora o time paulista soma quatro pontos. De outro lado, o time fluminense, campeão da Série C no ano passado, sofreu sua segunda derrota e continua sem pontuar. Na rodada de abertura, em casa, perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá.

Se os dois técnicos definiram bem as suas opções táticas antes do jogo, logo de início ficou claro que o Novorizontino, armado por Umberto Louzer no tradicional 4-4-2, tentaria dominar as ações em campo. Como também o Volta Redonda, montado por Rogério Corrêa no 4-3-3, iria priorizar a marcação para, se possível, tentar surpreender no contra-ataque.

Na prática, o time paulista teve 67% de posse de bola no primeiro tempo e finalizou várias vezes, porém, sem muita contundência. Aos 24 minutos, o centroavante Robson, da casa, desperdiçou o rebote do goleiro Jean Drosny. O goleiro também espalmou um chute forte de Luís Oyama, aos 40 minutos.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário. Até que aos nove minutos, o árbitro cearense Léo Simão Holanda foi chamado ao VAR para checar um lance. Após chute de Waguininho, a bola bateu no braço aberto do zagueiro Fabrício, que acabou levando o cartão amarelo. Na cobrança, Robson bateu seco no canto direito do goleiro Jean Drosny que saltou certo, porém, sem sucesso, aos 11 minutos.

A esperada reação do visitante não aconteceu, porque o time não mostrou força para deixar a defesa e ameaçar o gol paulista. De outro lado, o Novorizontino poderia ter aumentado o placar. Aos 34 minutos, numa cabeçada forte do zagueiro Patrick, o goleiro Jean Drosny saltou alto e desviou a bola por cima do travessão. Nos últimos minutos, o Volta Redonda ainda tentou o empate. Criou duas chances, mas finalizou para fora.

Na terceira rodada, o Novorizontino vai enfrentar o Coritiba, na capital paranaense, quarta-feira, enquanto na quinta-feira o Volta Redonda vai de novo atuar como visitante, desta vez diante do CRB, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 VOLTA REDONDA

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigues Soares (Igor Gormiga), Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Luís Oyama (Marlon), Dantas e Matheus Frizzo (Óscar Ruiz); Waguininho (Bruno José) e Robson (Lucca). Técnico: Umberto Louzer.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Ynaiã (PK), Gabriel Pinheiro, Fabrício (André Luiz) e Sánchez; Bruno Barra, Robinho (Bruno Santos) e Pierre; Vitinho Lopes (Mirandinha), Hyuri e Lucas Tocantins (Marquinhos). Técnico: Rogério Corrêa

GOL - Robson, pênalti, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Frizzo (Novorizontino); Fabrício, Pierre, Hyuri e Robinho (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 20.530,00.

PÚBLICO - 1.609 presentes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).