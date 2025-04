Diego Caito decide nos instantes finais e Goiás vira diante do Operário pela Série B

Em duelo disputado no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Operário acabou surpreendido pelo Goiás, por 2 a 1, na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois que Rodrigo Rodrigues abriu o placar na segunda etapa, Diego Caito mudou o cenário do jogo, dando assistência para o gol de Arthur Caike, e anotando o gol da virada goiana.

O Goiás alcançou duas vitórias na competição e soma seis pontos, na terceira posição, empatado com Athletico e Coritiba, líderes da Série B. O tropeço colocou o Operário na nona colocação, com três pontos.

O jogo começou agitado. Apesar de aberto para os dois lados, foi o Operário quem teve as primeiras oportunidades de perigo. Aos 12, Boschilia soltou uma bomba de fora de área, mas chutou fora. De cabeça, Daniel Amorim também ficou no quase, enquanto Rodrigo Rodrigues bateu por cima.

O Goiás voltou com Welliton no lugar de Jajá, e logo viu o técnico Vagner Mancini ser expulso de campo por reclamação. Aos seis minutos, Allan Godói lançou a bola da defesa, Rodrigo Rodrigues aproveitou o espaço nas costas da defesa, bateu forte no canto e abriu o placar para o Operário.

Os goianos tentaram revidar, mas com pouca efetividade. Em cobrança de falta de Willean Lepo, Talles agarrou. Já Rodrigo Andrade arriscou, mas sem a direção do gol. Mesmo assim, os visitantes seguiram em cima, e logo foram recompensados.

Depois de tensão, o Goiás chegou ao gol aos 38 minutos, quando Diego Caito cruzou da direita, Talles desviou e Arthur Caíke aproveitou a sobra para empatar o jogo. Aos 41, Rodrigo Andrade ajeitou a bola na intermediária e Diego Caito soltou uma bomba, acertando o ângulo do goleiro paranaense e virando o jogo em 2 a 1 a favor dos goianos. Não deu tempo do Operário reagir.

Pela terceira rodada, o Operário vai até Florianópolis visitar o Avaí na próxima quarta-feira, às 20h, na Ressacada. O Goiás volta a campo na quinta-feira, recebendo o Vila Nova em clássico goiano no estádio Hailé Pinheiro, a partir das 19h.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 1 X 2 GOIÁS

OPERÁRIO - Talles; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio (Índio), Neto Paraíba (Zuluaga) e Boschilia; Allano (Vinícius Mingotti), Daniel Amorim (Kleiton) e Rodrigo Rodrigues (Pedro Lucas). Técnico: Bruno Pivetti.

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Diego Caito); Juninho (Rodrigo Andrade), Marcão e Rafael Gava (Vitinho); Jajá (Welliton Matheus), Arthur Caíke e Zé Hugo (Anselmo Ramon). Técnico: Vagner Mancini

GOLS - Rodrigo Rodrigues, aos seis, Arthur Caike, aos 38, e Diego Caito, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fransérgio e Rodrigo Rodrigues (Operário); Jajá e Welliton Matheus (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Vagner Mancini (Goiás).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 74.620,00.

PÚBLICO -4.189 presentes.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).