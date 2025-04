Jorginho cai de mal jeito e deixa jogo do Arsenal com dores

Rio - Perto do Flamengo, o volante Jorginho, de 33 anos, deixou a partida entre Arsenal e Brentford, neste sábado, antes do apito final. O brasileiro naturalizado italiano sofreu uma queda de mau jeito no gramado e acabou sentindo com dores na região torácica. Sem condições de voltar ao gramado, o jogador deixou os Gunners com um a menos faltando cinco minutos para o fim da partida.

O Arsenal poupou o time titular na rodada deste fim de semana no Campeonato Inglês, visando o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Na competição europeia, a equipe de Londres busca o título inédito.

Com isso, os Gunners empataram com o Brentford em 1 a 1, no Emirates Stadium. Segundo colocado, o Arsenal continua com chances de título na Inglaterra, mas a distância para o líder Liverpool é de 10 pontos (73 a 63), faltando 6 rodadas.

Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho e não deve seguir no clube inglês. A tendência é que ele assine um contrato de três temporadas para defender o Flamengo a partir do segundo semestre.