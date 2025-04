Musa reforça que nunca fez procedimentos estéticos: 'Sou natural'

Rio - A musa do Olimpia Milva Ortellado afirmou que recebe com costume questionamentos dos seus fãs sobre o seu corpo. A beldade contou que jamais fez qualquer procedimento cirúrgico e que costuma gastar muito tempo fazendo exercícios.



"Costumo postar muitos vídeos ou fotos comuns nos meus stories do Instagram, e a coisa que mais me perguntam é sobre meu corpo em geral. Do nada. Talvez sejam curiosidades", disse em entrevista ao site "Popular".

Milva afirmou que não tem esse corpo escultural desde sempre. A beldade revelou que já foi acima do peso e sofria bullying. A musa disse que foi machucada pelo ocorrido.

"Obviamente, as críticas sobre meu corpo me machucaram, mas não mudei por causa dos comentários negativos. Fiz isso por mim e para me sentir bem comigo mesmo. Mas acho que todas as críticas sobre o corpo de outras pessoas afetam as pessoas de maneiras diferentes", finalizou.