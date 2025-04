Vegetti anota duas vezes, Vasco bate Sport e se reabilita no Brasileirão

Com dois do artilheiro Vegetti, que fez sete gols nos últimos seis jogos, o Vasco voltou a vencer no Brasileirão. Jogando em casa, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, não teve vida fácil, mas venceu o Sport pelo placar de 3 a 1, na noite deste sábado. O camisa 99 marcou duas vezes no primeiro tempo, enquanto Hugo Moura fez contra na etapa final e Rayan deu números finais nos últimos minutos.

O Vasco, que vinha embalado por uma vitória em cima do Puerto Cabello, da Venezuela, por 1 a 0, na Sul-Americana, está no pelotão dos líderes do Brasileirão com seis pontos. O Palmeiras é o primeiro com sete. Já o Sport somou apenas um ponto em três rodadas e aparece na zona de rebaixamento.

O time carioca dominou as principais jogadas de ataque do primeiro tempo, mas foi o Sport quem teve mais posse de bola. A insistência dos donos da casa na parte ofensiva deu resultado. E, aos 31 minutos, abriram o placar. Garré cruzou na área, Philipe Coutinho ajeitou e Veggeti, praticamente no susto, empurrou para o gol.

O próprio camisa 99 marcou mais um aos 40 minutos. Depois de um cruzamento na medida de Nuno Moreira, Vegetti fez de cabeça. O Sport reclamou de falta no zagueiro Lucas Cunha no lance, mas após analisar as imagens do VAR, o árbitro validou o gol.

Na volta para o segundo tempo, o Sport fez pressão e depois de acertar uma bola no travessão com Barletta, conseguiu descontar aos nove minutos. Após escanteio cobrado na área, Hugo Moura foi tentar tirar de peixinho, mas acabou fazendo contra.

Após o susto, o Vasco voltou a controlar a partida e, apesar de algumas descidas do Sport em contra-ataques, foram os donos da casa que voltaram a balançar as redes. Aos 37, Payet conseguiu fazer um lançamento de costas e encontrou Rayan, em velocidade no lado direito, que avançou até a área e bateu cruzado na saída de Caíque França, dando números finais ao jogo: 3 a 1.

Os dois times já voltam a campo neste meio de semana para a disputa da quarta rodada do Brasileirão. Na terça-feira, o Vasco visita o Ceará, na Arena Castelão, às 21h30. Na quarta-feira, o Sport recebe o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 1 SPORT

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair) e Coutinho (Payet); Nuno Moreira (Alex Teixeira), Garré (Adson) e Vegetti (Rayan). Técnico: Fábio Carille.

SPORT - Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha (Romarinho) e Chico; Rivera, Du Queiroz (Fabrício Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Barletta e Pablo (Arthur Souza). Técnico: Pepa.

GOLS - Vegetti, aos 31 e aos 40 minutos do primeiro tempo; Hugo Moura, contra, aos nove, e Rayan, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Teixeira, Hugo Moura e Jair (Vasco) e Rivera (Sport).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.091.256,00.

PÚBLICO - 15.969 presentes.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).