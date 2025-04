São Paulo busca primeira vitória no Brasileirão com elenco curto como desafio para Zubeldía

O São Paulo recebe o Cruzeiro, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no MorumBis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor sequer marcou na competição e vem de dois empates por 0 a 0. A expectativa pela primeira vitória mobiliza o elenco são-paulino.

Mais do que isso, o time ainda precisar dar uma resposta ao torcedor após o banho de água fria que foi a partida contra o Alianza Lima, na quinta-feira, pela Libertadores. Depois de abrir 2 a 0, o São Paulo 'desligou' no segundo tempo e foi pior que os peruanos, sofrendo o empate. Os quase 50 mil são-paulinos presentes no MorumBis vaiaram o time e, principalmente, o técnico Luis Zubeldía.

Uma das principais críticas feitas ao argentino foi a troca de Ferreirinha, autor dos dois gols, por Wendell, dobrando a lateral com Enzo Díaz. "O Ferreirinha corria risco de lesionar muscularmente jogando mais tempo. Você sabe a quantidade de lesionados que temos? Quer que lesione mais um? Cada vez que é exigido mais tempo que o normal, sofre lesões musculares, perde 5, 6 partidas. Não posso permitir que se machuquem mais pontas, tenho poucos pontas", desabafou Zubeldía, após a partida.

O elenco curto do São Paulo, reflexo de um aperto de contas necessário fora de campo, começa a afetar as decisões da comissão técnica. O clube precisa fechar o ano com as contas no azul, como exigência do fundo que amortiza sua dívida financeira (com bancos e empréstimos). O débito total chega próximo de R$ 1 bilhão.

A partida contra o Cruzeiro, assim como foi contra o Alianza, mostra como isso vira um desafio até mesmo para Zubeldía escalar o time. No momento, ele não conta com cinco jogadores considerados titulares: Arboleda, que sentiu dores ainda no primeiro tempo no jogo da Libertadores; Pablo Maia, que operou o tornozelo direito; Lucas, que trata dores no joelho direito; Oscar, com lesão na região posterior da coxa esquerda; e Luiz Gustavo, em tratamento após um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Ainda no Campeonato Paulista, o técnico havia encontrado uma formação com três zagueiros, o que melhorou os problemas defensivos do time. Até o jogo contra o Alianza Lima, a equipe não sofria mais de um gol desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na primeira fase do Estadual. Desde então, eram seis jogos e apenas dois gols sofridos.

A formatação foi abdicada, com Ferraresi jogando na lateral-direita. O meio foi composto por Marcos Antônio e Alisson, que dividiam responsabilidade por criar com Ferreirinha e o garoto Lucas Ferreira. O time que enfrentará o Cruzeiro deve ser mais parecido com este do que com o que vinha jogando até então.

Cédric deve voltar, enquanto Ferraresi faz dupla com Alan Franco. Outras possibilidades são a manutenção de Ruan, que entrou no lugar de Arboleda na quinta-feira, ou a entrada de Sabino. Na frente, André Silva entra no lugar de Calleri, suspenso.

O Cruzeiro também vive momento tenso. A equipe tem uma vitória, sobre o Mirassol, e uma derrota, para o Inter, no Brasileirão. No meio da semana, o time perdeu para o modesto Mushuc Runa, pela Sul-Americana, em pleno Mineirão.

O revés levou Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, a se reunir com cinco titulares do time na quinta-feira. O encontro foi de avaliação dos resultados e conclusão de que os atletas precisam melhorar o desempenho dentro de campo.

Dias antes da derrota, o jornal "O Tempo", de Minas Gerais, publicou uma entrevista com Pedrinho, que comentou os altos investimentos feitos pelo clube para esta temporada. "A realidade mostra para todo mundo: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Tive uma conversa com ele porque precisamos errar menos e, de preferência, não errar. Trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados", falou, em referência ao CEO cruzeirense, Alexandre Mattos.

Na sexta-feira, último dia da janela de transferências para jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, o Cruzeiro confirmou o empréstimo do lateral-esquerdo Marlon ao Grêmio. O jogador já havia sido sondado no clube gaúcho em diferentes momentos desde 2023 e, agora, chega por empréstimo, com gatilho de compra após 20 jogos.

Um desfalque para o duelo contra o São Paulo será Matheus Henrique. O meia teve diagnosticada uma lesão no menisco lateral do joelho direito. A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CRUZEIRO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

CRUZEIRO - Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Eduardo; Wanderson, Gabigol e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 17h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.