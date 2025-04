Sem vencer no Brasileiro, Atlético-MG quer manter embalo da Sul-Americana diante do Vitória

Depois de golear o San José-BOL por 4 a 0 no meio de semana pela Sul-Americana, o Atlético-MG agora busca desencantar no Campeonato Brasileiro, Ainda sem vencer, o time mineiro encerra a terceira rodada no domingo, às 20h30, diante do Vitória, no Mineirão.

Nos dois primeiros jogos, foi superado pelo Grêmio, por 2 a 1, e vem de um empate sem gols diante do São Paulo. Com apenas um ponto, é o vice-lanterna da competição, à frente somente do adversário do fim de semana. O time baiano soma duas derrotas, para Juventus, por 2 a 0, e Flamengo, por 2 a 1.

Na Sul-Americana, a dupla ofensiva Hulk e Rony funcionaram muito bem, municiados pelo meia Scarpa. Outro destaque foi o lateral Natanael. Se os três estão aptos para partida, quem está fora é o zagueiro Lyanco, expulso diante do São Paulo. Ele dará lugar para Vitor Hugo, que formará dupla com Júnior Alonso. Enquanto o atacante Júnior Santos e o volante Alan Franco estão fora por lesões. O último se machucou na partida contra os bolivianos, sendo substituído por Gabriel Menino.

A partida marcará o reencontro de Hulk com o time que o revelou. Na temporada passada, o atacante ficou de fora das duas partidas pelo Brasileiro e será a primeira vez que encara o Vitória desde sua volta ao Brasil: "É um clube que mora no meu coração, e vai ser muito especial reencontrá-lo aqui, dentro de campo agora, vou dar o meu melhor, buscar a vitória, e se fizer gol, com certeza vai ter aquela comemoração de quando a gente faz gol contra um time que a gente tem tanto respeito e gratidão", disse o atacante.

Do outro lado, o técnico Thiago Carpini não estará na beira do gramado. Ele foi expulso diante do Flamengo e a equipe será comandada pelo seu auxiliar, Estephano Djian. Além disso, o time não terá o atacante Renato Kayzer. Principal reforço para o ataque, o jogador se recupera de um problema físico e deve estar liberado para o próximo jogo.

Dividindo as atenções com a Sul-Americana, onde conquistou o empate na Argentina diante do Defensa y Justicia, Carpini espera encontrar uma formação ideal para o Vitória: "À medida que a condição física permitir, vamos tentar seguir nesse caminho para encontrar as melhores alternativas. Isso mostra uma direção a seguir, a gente tentando encontrar a formação ideal dentro do que a gente imagina", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Rubens, Gustavo Scarpa e Cuello; Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Carlinhos e Janderson. Técnico: Estephano Djian (auxiliar).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).